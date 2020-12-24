بلدية ديردلوم زوق المقشرين شمال لبنان: 16 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في بلدية ديردلوم زوق المقشرين قضاء عكار شمال لبنان الخميس أنه تم تسجيل 16 إصابة جديدة بوباء كورونا.

وأشارت الخلية الى أن “الحالات المشتبه بها من المخالطين (درجة أولى) والتي ظهرت عليهم عوارض ولم يخضعوا للفحص المخبري حتى الآن، بلغ عددهم 20” .

وأكدت الخلية على “إلزام جميع المصابين والمخالطين بالحجر التام تحت طائلة المسؤولية وإلغاء جميع الإحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة وفرض الإغلاق التام في بلدة زوق المقشرين لمدة عشرة أيام ومنع التجول منعا باتا لجميع السكان بدون إستثناء ومنع الخروج والدخول الى البلدة إلا للضرورات الصحية القصوى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام