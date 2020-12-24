تعليق اضراب عمال وموظفي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: افساحا في المجال امام الحل المطروح

أعلنت نقابة عمال وموظفي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، تعليق الاضراب الذي بدأ منذ يومين للمطالبة بدفع منحة الانتاج والعائدات السنوية.

وأوضحت النقابة، انه “بناء على بيانها الذي تلاه عضو المجلس التنفيذي السيد علي رمال صباح يوم امس الأربعاء بتاريخ 23/12/2020 والذي أعلن فيه أن يدنا ممدودة للحوار وأننا إيجابيون في النقاش، وبناء على التجاوب الذي أبداه حضره المدير العام الدكتور وسيم ضاهر ومجلس الادارة مع النداء الذي أطلقناه بدعوته إلى إيجاد الحلول ضمن الأطر القانونيه التي ترعاها الحقوق المكتسبه، نعلن تعليق الإضراب اليوم الخميس الواقع في 24/12/2020 إفساحا في المجال أمام الحل المطروح برعاية سعادة المدير العام الدكتور وسيم ضاهر ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام