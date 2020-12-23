مساعد وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي بحث مع مبعوث السويد الى اليمن بيتر سمنبي ضرورة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم وتوفير المساعدات الانسانية لليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 17:50

مساعد وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي بحث مع مبعوث السويد الى اليمن بيتر سمنبي ضرورة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم وتوفير المساعدات الانسانية لليمن

منذ 53 mins 23 December، 2020
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