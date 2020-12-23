فايزر بصدد تسليم واشنطن 100 مليون جرعة إضافية بحلول تموز/يوليو المقبل

أعلنت شركة فايزر الأميركية، أنها ستمد الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاحها ضد وباء “كوفيد-19″، ليرتفع إجمالي الجرعات في أميركا 200 مليون، تُسلم جميعها بحلول 31 تموز/ يوليو المقبل. وقال بيان للشركة الأميركية، اليوم الأربعاء إن “شركتي فايزر وبيونتيك ستزودان الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما ضد كورونا، وبذلك يصل إجمالي الجرعات في الولايات المتحدة إلى 200 مليون”.

وأضاف البيان أنه “من المتوقع تسليم 200 مليون جرعة بحلول 31 تموز/ يوليو 2021، ما يسمح بتلقيح 100 مليون شخص في الولايات المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك