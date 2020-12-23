لافروف: وحدة مجلس التعاون مهمة لضمان أمن الخليج

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو في أن تتيح القمة الخليجية القادمة إنهاء الأزمة المستمرة بين قطر وجيرانها منذ عام 2017. وقال لافروف أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني “تأمل روسيا في أن تؤدي القمة الخليجية المقرر إجراؤها في الخامس من يناير إلى تجاوز الانشقاق داخل مجلس تعاون دول الخليج وتتيح استئناف أنشطته بشكل اعتيادي”.

وتابع “استعادة وحدة مجلس التعاون وقدرته على أداء مهامه أمر مهم لتطبيق الأفكار المتعلقة بضمان الأمن في منطقة الخليج عموما بمشاركة إيران”.

المصدر: روسيا اليوم