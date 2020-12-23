أردوغان: نأمل فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عن أمل أنقرة بـ”فتح صفحة جديدة” في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال = “تعاوننا السياسي، والاقتصادي، والعسكري، متعدد الجوانب، وليس بديلا عن روابطنا المتجذرة مع الولايات المتحدة”. وفي السياق، تابع أردوغان “أعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيظهر الأهمية الضرورية للعلاقات التركية الأمريكية”.

وأضاف الرئيس التركي خلال خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، “تركيا تواجه معايير مزدوجة في ما يتعلق بشرق البحر المتوسط، وأنظمة إس-400، ونتمنى أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي الذي ابتليت به في أسرع وقت ممكن”. وعلق أردوغان على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالقو: “إذا كانت ترغب بنيل احترام تركيا، فينبغي عليها أولاَ أن تحاسب نفسها على تناقضاتها”.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق، عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من “قانون مكافحة خصوم أمريكا” (CAATSA) لشرائها منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني “قائمة سوداء” إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها “غير الشرعية” في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: روسيا اليوم