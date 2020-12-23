أردوغان: #تركيا الآن لا يمكنها أن تتخلى عن الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال ولا تهمل علاقاتها مع أي طرف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 14:30

أردوغان: #تركيا الآن لا يمكنها أن تتخلى عن الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال ولا تهمل علاقاتها مع أي طرف

منذ 27 mins 23 December، 2020
أخبار موقع المنار
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