النائب عسيران:لوحدة وطنية تعيد رفع لبنان الى مستوى طموح الشعب

وجه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عادل عسيران التهاني للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، معتبرا انه “عيد لكل الطوائف”، متمنيا ان “تأتي السنة الجديدة بأحسن حال على لبنان، بعد المآسي التي مررنا بها جميعا في هذا الوطن من انفجار المرفأ والوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب على اللبنانيين وجائحة كورونا”.

ودعا عسيران، ل”وحدة وطنية تعيد رفع لبنان الى مستوى طموح الشعب اللبناني، الذي يطمح لمستوى ارفع في الحياة والطمأنينة في بلده، والامل معقود على حكمة المسؤولين، لانجاز حكومة لتأتي البلاد في السنة المقبلة على حكم قادر بجمع الكلمة ووحدة الصف”، منوها بالدور الأخير للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقال:”نذكر سيدنا الراعي بالخير، وهو عمل لمصلحة لبنان واللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام