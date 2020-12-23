البطريرك الراعي يستقبل في بكركي نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 12:44

البطريرك الراعي يستقبل في بكركي نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي

منذ 23 mins 23 December، 2020
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