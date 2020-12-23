وزير النقل اليمني: مطار صنعاء الدولي أغلق بقرار من وزارة الدفاع السعودية

أوضح وزير النقل اليمني اللواء زكريا الشامي، اليوم الأربعاء، أن”أكثر من 80 ألف من الأطفال والنساء الذين فقدوا حياتهم جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي”.

وأكد الشامي في كلمة له خلال فعالية نظمتها الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء الدولي ووزارة النقل، أن”جريمة إغلاق مطار صنعاء الذي جاء بقرار وزارة الدفاع السعودية لم يراع أي حق إنساني وفيه مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية”.

وبين أن”هناك 54 ألف مريض بالأمراض المزمنة وغيرها ممن يحتاجون للسفر للعلاج و4 مليون مغترب لم يستطيعوا العودة للبلاد”.

وقال وزير النقل اليمني:” كل يوم يمر ومطار صنعاء مغلق يظهر جليا مدى قبح العدوان والمنظمات الدولية التي لا تراعي حقوق المواطنين في اليمن”.

وأضاف:” في كل دقيقة تمر ومطار صنعاء مغلق يموت العديد من الأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة أسلحة العدوان الخبيثة”.

وأشار إلى إن”فعاليتنا اليوم رسالة لعلها تحيي ضمائر المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي تجاه مظلومية شعبنا”.

يذكر أن الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء الدولي ووزارة النقل، أقامت صباح اليوم الأربعاء، فعاليتها الأولى تحت شعار (الشعب اليمني وأحرار العالم يطالبون بفتح مطار صنعاء الدولي).

المصدر: المسيرة