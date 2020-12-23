مايكروسوفت تعلن احتمال وجود هجوم سيبراني آخر طال الولايات المتحدة

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت خلال التحقيق في الهجوم السيبراني ضد هيئات الدولة الأمريكية بواسطة برمجيات شركة “سولار وايندز”، أن البرمجيات قد تعرضت لهجوم مجموعة هاكرز أخرى منفصلة.

وجاء في بيان الشركة: “في تحول مثير للأحداث، أدى التحقيق في اختراق سولار ويندوز إلى العثور على برنامج خبيث آخر، الذي أيضا يؤثر على عمل برنامج سولار ويندوز أوريون”.

وبحسب الشركة، من المحتمل أن يكون هذا الاختراق ليس على صلة مع الاختراق الأساسي، وقد يستخدم من قبل هاكرز آخرين.

ويذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت سابقا أن العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية الأمريكية قد تعرضت لهجوم سيبراني.

واخترق الهاكرز برمجيات شركة سولار ويندوز التي تستخدمها تلك الهيئات.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال الثلاثاء، إن الهجوم الإلكتروني الواسع، والذي استهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كبارا، لا يمكن أن يبقى “من دون رد”.

المصدر: سبوتنيك