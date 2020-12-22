مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في البيرة بالضفة الغربية المحتلة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق الشديد جراء اطلاق قوات العدو الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص تجاه الشبان في جبل الطويل شرق مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال لاحقوا الشبان وأطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق”، وتابعت “اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة كان بالقرب من منطقة المواجهات”.

وذكرت المصادر أن “جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل يوسف عابد (١٢ عاما) واقتادوه الى أحد الجيبات العسكرية”.

المصدر: فلسطين اليوم