فصائل المقاومة الفلسطينية: عملية باب حطة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية الثلاثاء عملية باب حطة البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد محمود عمر كميل من بلدة قباطية في جنين المحتلة. وتابعت ان “هذه العملية تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة وتجذره في نفوسهم وقلوبهم كخيار استراتيجي للجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت الفصائل الثلاثاء “الشعب الفلسطيني للمزيد من هذه العمليات البطولية”، وأكدت أن “هذه العملية هي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال”، ونددت “كل أشكال وأنواع التطبيع مع الاحتلال لما يُمثل من خيانة عظمى لفلسطين والقدس والأمة، وطعنة غادرة في ظهر شعبنا وتضحياته”، وأدانت “تساقط النظام المغربي في وحل التطبيع بعد النظام الإماراتي والبحريني والسوداني والذي يعتبر تسابق خطير في الانبطاح والارتماء في أحضان الاحتلال الصهيوني”.

كما وأدانت الفصائل “المستوى الكارثي للانحدار والانحطاط الوطني والسياسي والقيمي والأخلاقي لبعض الشخصيات الإماراتية والبحرينية في مناصرة ودعم الاحتلال في مواقفه السياسية وحتى مشاركته في الاحتفال ببعض طقوس ما تسمى بالأعياد اليهودية”.

المصدر: فلسطين اليوم