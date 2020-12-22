الصحة الفلسطينية: تسجيل 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بوباء كورونا و1808 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة: بيت لحم 1، الخليل 2، طوباس 1، نابلس 4، رام الله 1، جنين 2، سلفيت 2، طولكرم 3، أريحا 1″، وتابعت “كما سجل 12 وفاة في قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم (98)، ضواحي القدس (62)، الخليل (166)، طوباس (22)، نابلس (131)، رام الله (268)، جنين (156)، سلفيت (39)، طولكرم (71)، قلقيلية (18)، أريحا (14)، قطاع غزة (516)”.

المصدر: فلسطين اليوم