السيناتور الاميركي رون وايدن: موظف في وزارة الخزانة الأمريكية أبلغ لجنة المالية بمجلس الشيوخ بتعرض الوزارة لاختراق خطير – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 09:56

السيناتور الاميركي رون وايدن: موظف في وزارة الخزانة الأمريكية أبلغ لجنة المالية بمجلس الشيوخ بتعرض الوزارة لاختراق خطير

منذ 1 ساعة 22 December، 2020
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