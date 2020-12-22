حركة حماس تبارك عملية باب حطة البطولية أحد أبواب المسجد الأقصى

اشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بعملية باب حطة البطولية، وتوجهت بالتحية لأهالي قباطية وجنين القسام “فاليوم أعراس الشهادة تقام في بيوتهم من أجل الأقصى ودفاعا عنه”. واكدت حماس أن بطولة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الأقصى هي عنوان المرحلة، “فدماء الشهادة على باب حطة هي رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين يقتحمون الأقصى ويحاولون تأدية طقوسهم التلمودية.”

وحذرت حماس الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته “فشعبنا الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال”. وقالت “إن عملية باب حطة هي رسالة لكل من اختار التطبيع متجاوزا حقوق شعبنا وأمتنا في المسجد الأقصى، عودوا الى رشدكم فالمسجد الأقصى ينتظر منكم النصرة والدعم وليس التطبيع مع عدو مجرم قاتل”.

المصدر: المنار