إصابة شرطي صهيوني بعملية طعن في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 20:58

إصابة شرطي صهيوني بعملية طعن في القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 21 December، 2020
تقارير مصورة

أصيب شرطي صهيوني في عملية طعن في القدس المحتلة.

المصدر: بريد الموقع

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