إصابة شرطي صهيوني بعملية طعن في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 20:58
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان ولا إصلاح إذا لم يتمّ القضاء عليه
الرئيس عون: معركة القضاء على الفساد دقيقة جدا ولكن لا تراجع فيها أبدًا واذا لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة لنا أبدا
الرئيس عون: لا اتهام لاحد قبل أن يظهر في التحقيق من هو مرتكب الخطأ الجسيم الّذي أدّى إلى إهدار أموال الدولة والمواطنين
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النائب حسن فضل الله: بعد إقرار تعليق العمل بالسرية المصرفية يمكن البدء مباشرة بعملية التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان
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وزير الطاقة ريمون غجر من بغداد: تم الاتفاق على استيراد كمية من النفط الأسود العراقي لتوليد الكهرباء في لبنان
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قوات الاحتلال الصهيوني تلقي القنابل الغازية والمسيلة للدموع في جميع أنحاء مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني قرب منطقة باب حطة بالقدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
وزراء خارجية الدول المشاركة بالاتفاق النووي: نلتزم بالاتفاق ومستعدون لمعالجة عودة واشنطن ضمن رؤية إيجابية ومساع مشتركة
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: من المهم استخدام كل الإمكانيات من أجل التعاون الدولي للانتصار على فيروس كورونا
روسيا ورواندا ترسلان مئات الجنود إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد 3 أيام من بدء هجوم تعتبره السلطات محاولة انقلاب
الكرملين: روسيا غير متورطة في الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والاتهامات لا أساس لها من الصحة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إصابة شرطي صهيوني بعملية طعن في القدس المحتلة
منذ 1 ساعة
21 December، 2020
تقارير مصورة
أصيب شرطي صهيوني في عملية طعن في القدس المحتلة.
المصدر:
بريد الموقع
القدس المحتلة
جندي صهيوني
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