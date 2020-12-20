الصحة اللبنانية: تسجيل 1534 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2020 - 21:00

الصحة اللبنانية: تسجيل 1534 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 20 December، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة