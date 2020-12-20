أ.ف.ب: #ألمانيا ستخفض الرحلات مع #بريطانيا و #جنوب_إفريقيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 18:42

أ.ف.ب: #ألمانيا ستخفض الرحلات مع #بريطانيا و #جنوب_إفريقيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس #كورونا

منذ 29 mins 20 December، 2020
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