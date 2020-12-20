قوى الامن الداخلي: تدابير سير غدا تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ ان “مجلس النواب يعقد بتاريخ 21-12-2020، جلسة في قصر الأونيسكو -بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6.30 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:
– السير القادم من الكولا باتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.
– نفق الماريوت وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعودا وإعادته بإتجاه غبريال المر.
– مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله باتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
– مفرق بنك بيروت وتحويله باتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
– منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير من تقاطع الراشدين / سلام باتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
– تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.
– تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
– تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين – الكارلتون ديغول.
– تحويل السير القادم من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
– تحويل السير القادم من “Summer land” -حديقة بن زايد، صعودا باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.
– منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح كرامة ونزولا باتجاه شارع شاتيلا.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم” .
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام