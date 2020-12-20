حزب الله قطاع الجبل وجمعية شباب احيوا الذكرى السنوية الخامسة لعميد الأسرى الأسير المحرر الشهيد سمير القنطار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 13:20

حزب الله قطاع الجبل وجمعية شباب احيوا الذكرى السنوية الخامسة لعميد الأسرى الأسير المحرر الشهيد سمير القنطار

منذ 31 mins 20 December، 2020
مسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر يقدم درع تكريمي لعائلة الشهيد
لبنان

احيا حزب الله  قطاع الجبل الذكرى السنوية الخامسة لعميد الأسرى الأسير المحرر الشهيد سمير القنطار في روضة الحوراء زينب(ع) عند ضريح الشهيد، استهل الحفل بآيات بينات من القرآن الكريم،  وتلاه عرض عسكري وتخلله أداء القسم لثلة من المجاهدين ووضع إكليل من الورد على ضريح الشهيد.

وقدم مسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر درع تكريمي لعائلة الشهيد ومن ثم ألقى كلمة من وحي المناسبة، وحضر الحفل زوجة الشهيد وأبنه وعدد من الشخصيات.

وأحيت جمعية شباب ذكرى شهادة القائد القنطار في بلدته عبيه نهار امس السبت، وتخلل النشاط كلمات من اهالي البلدة وشعر تلاه الاستاذ عادل خداج .

وتخليدا لدمائه وعطاءاته تم زراعة شجرة أرز في الحديقة العامة لبلدة عبيه باسم الشهيد وقدمت الجمعية لوحة تذكارية لعائلة الشهيد في نهاية النشاط.
مسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر يقدم درع تكريمي لعائلة الشهيد

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المصدر: موقع المنار

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