العدد التراكمي لإصابات كورونا في لبنان بلغ 156570 وبلديات تعلن عن إصابات جديدة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن التقرير اليومي حول كوفيد ١٩، وأفادت بأنه تم تسجيل 1626 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد التراكمي للمصابين في لبنان 156570. وأفاد التقرير أن عدد الوفيات خلال الساعات الماضية بلغ 11، ليصبح العدد الإجمالي 1270.

وأوضح التقرير أن عدد المصابين حالياً يبلغ 44765، بينهم 420 حالة حرجة، وحالات الشفاء 110535. وبلغ عدد الحالات المشتبه بها التي نقلها الصليب الأحمر 5,868، وعدد حالات الحجر 18715. ولفت التقرير أن العدد التراكمي للفحوصات بلغ 1,792,109.

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ومساء اليوم، أعلنت العديد من البلديات عن حالات في نطاق عملها.

إدارة الكوارث في قضاء صور: 65 إصابة جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 65 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، 60 إصابة لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية و5 إصابات وافدة. توزعت على الشكل التالي: معركة 8، صور 5، العباسية 5، زبقين 5، باتولية 4، البرج الشمالي 4، صديقين 4، الحميري 3، الشهابية 2، محرونة 2، البازورية 2، الشبريحا 2، طيردبا 2، ديرقانون رأس العين 2، البص 2، دبعال 1، جبال البطم 1، الحوش 1، معروب 1، قانا 1، عيتيت 1، دبعال 1، طورا 1، وادي جيلو 1، أرزون 1، مجدل زون 1، بافلية 1، الحلوسية 1 والرشيدية 1.

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4217 مصابا توزعوا وفق التالي: 3974 حالة محلية من بينها 632 حالة من التابعية الفلسطينية و74 من التابعية السورية، 243 حالة وافدة و3200 حالة شفاء 54 حالة وفاة 963 الحالات النشطة.

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء” آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”. ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل”.

خلية أزمة القبيات: تسجيل حالة إيجابية وشفاء أخرى

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان “تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وهي ملتزمة الحجر المنزلي”. كما أعلنت “شفاء حالة واحدة”. وأشارت الى أنها تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة. وشددت على كل من تخالط مع المصاب، أو من يعاني عوارض مريبة، الاتصال بأحد الخطين الساخنين وهما:70/703392 و 71/743192. وإستنادا إلى ما سبق، أصبح المجموع التراكمي للحالات الإيجابية في القبيات: 24 حالة.

ودعت الخلية الى “المساهمة في ضمان الأمن الصحي في البلدة عبر المساهمة في تكاليف مكافحة كورونا التي تجدون تفاصيلها كاملة في الصفحة المخصصة لهذه الأزمة عبر الرابط: ‏https://www.facebook.com/KobayatCoronaFinancialSupport/ وذكرت الجميع ب “إلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد”.

حالة وفاة وإصابة جديدة في الهرمل

أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل “تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة”. وأشارت الى أنها “تواصلت مع المصابة لاجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام، بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص”. وأملت من الاهالي “الانتباه لتزايد أعداد المصابين بشكل سريع، والتزام التباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع”.

إصابتان جديدتان في حارة صيدا

أفادت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في “حركة أمل” و”حزب الله” في بيان عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة. وتمنت على “الذين خالطوا المصابين التواصل مع لجنة الطوارئ لاحاطتهم بالخطوات الواجب اعتمادها”.

حالة إيجابية جديدة في أنفه

أعلنت بلدية أنفه عن صدور حالة pcr ايجابية في البلدة. وأن البلدية على تواصل معها ومع الجهات المختصة لمتابعة إجراءات الحجر.

الأربعاء والخميس والجمعة: 35 حالة إيجابية في رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/12/2020 و17/12/2020 و18/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وثلاثين (35) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 16/12/2020 كالتالي:

رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية). | رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية). | رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية). | رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية). | رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية). | رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية). | رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية). | رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 17/12/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية). | رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية). | رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). | رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية). | رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية). | رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية). | رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان). | رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية). | رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية). | رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية). | رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية). | رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية). | رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية). | رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية). | رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان). | رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية). | رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية). | رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية). | رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية). | رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 18/12/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية). | رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). | رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان). | رحلة مالابو: شركة FEG رقم 1414 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان). | رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان). | رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية). | رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية). | رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (أربع حالات إيجابية). | رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة). | رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية). | رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية