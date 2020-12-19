هزة أرضية تضرب شمال العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية الجمعة عن تسجيل هزة أرضية جنوب شرقي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة إن “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم جنوب شرقي أربيل في كردستان العراق”.

وأضافت الوزارة “الهزة سجلت في مساء اليوم، وبلغت قوتها 3.3 درجة في مدينة ألتون كوبري، وتبعد 43 كلم جنوب شرق المدينة”، مشيرا إلى أن “سكان المدينة والمناطق المجاورة شعروا بها”.

ودعت الوزارة “المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ولم يتطرق البيان لوقوع أي ضحايا بالأرواح أو خسائر بالممتلكات جراء الهزة.

المصدر: روسيا اليوم