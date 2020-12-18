مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو ومستوطنيه في قرية المغير بالضفة المحتلة

اندلعت الجمعة مواجهات بين قوات العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة من جهة وأهالي قرية المغير الفلسطينية بالضفة من جهة أخرى الذين خرجوا في مسيرة منددة بالاستيطان على أراضي قريتهم الواقعة شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “عددا من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيين وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة رس التين تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة”، وتابعت “كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين المشاركين في المسيرة”.

وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير.

المصدر: فلسطين اليوم