وجه “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الاثنين رسالة الى “الشعب اللبناني ومجاهدي المقاومة وكوادرها”. قال فيها “للبنانيين بعامة وحاضنة المقاومة بخاصة أقول: أيها الأوفياء الأكابر، اللحظة لحظة تاريخ، وواقع البلد والمنطقة غامض، وإمكانات أي انزلاق نحو حرب كبيرة أمر ممكن، لذلك تيقنوا أن مقاومتكم الشريفة بأعظم حضورها وأكبر قدراتها وأقوى قوتها التي لم تستعمل منها إلا ما يليق بتوجيه رسائل نارية فقط”.

وتابع المفتي قبلان “ما تملكه المقاومة من قدرات وإمكانات في البر والبحر والجو أكبر وأعظم وقادر على تغيير موازين الحرب ووجه التاريخ، وهي ليست قوة دفاع فقط بل قوة انتصار بل هي الأقوى وفق معادلة القوة إن شاء الله، والمستور أعظم وأمر على عدونا، وما أشوقنا للحرب ونحن أهلها، ومع أي كسر لقواعد الإشتباك سيرى العالم ما لم يره من قبل، وسنترك الكلام للميدان مع أي حماقة صهيونية غير محسوبة”.

وأضاف المفتي قبلان “لجزار الأطفال والنساء نتنياهو، أقول: أنت لست أكثر من قائد أحمق ورئيس حكومة إرهابي غارق بدماء الأطفال والنساء، فيما أسراك ما زالوا في أنفاق غزة ودهاليزها، ويجب أن تعلم أن الزمن الذي تخرج فيه إسرائيل منتصرة من الحرب انتهى للأبد، والمعادلة اليوم للمقاومة وقدراتها”.

وتابع المفتي قبلان “لمجاهدي المقاومة الأبرار أقول: يا أبناء علي المرتضى، يا فخر الخلائق والقتال المقدس، أنتم التاريخ والأمل والقتال والسيادة والروح الممسوسة بعبق الأبدية وعظيم قدراتها، أنتم أبناء الإمام الذي حول التاريخ انتصارات وجمع الميادين بالمعجزات، أنتم درع لبنان الأبي بشراكته الإسلامية المسيحية، أنتم غزة وثأرها، أنتم وتد هذا الوطن وجباله وقلاعه وذراع مصالحه الإقليمية”.

وقال المفتي قبلان “للصديق والعدو، أقول: أي حماقة صهيونية كبيرة ستقابل بقوة مزلزلة، وسنخوض أي حرب كبيرة بأكبر منها، ولن نعود إلا بالنصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام