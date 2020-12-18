الرئيس الفرنسي ماكرون في كلمة مباشرة عبر “تويتر”: أنا بصحة جيّدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 18:30

الرئيس الفرنسي ماكرون في كلمة مباشرة عبر “تويتر”: أنا بصحة جيّدة

منذ 21 mins 18 December، 2020
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