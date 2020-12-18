غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار:58 إصابة جديدة

افاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل” 58إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و66حالة شفاء”.

وتبعا لهذه المستجدات لفت التقرير الى أن “اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم بلغ: 3707 مصابين.

الحالات الايجابية: 668 حالة قيد المعالجة الان.

اما اجمالي حالات الشفاء فبلغت:2970 حالة.

فيما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 792.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم الى69 حالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام