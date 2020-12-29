اصابات جديدة في محافظة عكار و 73 حالة شفاء

أفاد التقرير اليومي الصادر عن غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن “رقم قياسي جديد تسجله عكار في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية: 106 اصابات جديدة، منها 19 اصابة في بلدة القبيات.

كما سجل التقرير أيضا 73 حالة شفاء.

وتبعا لهذه المستجدات، بات العدد الجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم:4458 مصابا.

الحالات الايجابية التي تزال قيد المعالجة حتى الان: 826 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الحجر المنزلي الى 981 حالة، قيد المتابعة والمراقبة.

اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم فبلغ: 3558 حالة.

واستقر عدد حالات الوفاة على 74 حالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام