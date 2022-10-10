حزب الله وجمعية وتعاونوا يواصلان توزيع المساعدات على القرى العكارية

استكمالا لحملة المساعدات الإجتماعية، وزع حزب الله وجمعية وتعاونوا مزيدا من الحصص الغذائية على عدد من قرى وبلدات محافظة عكار.

المحطة الاولى لوفد حزب الله، كانت في بلدة الريحانية حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس البلدي محمد حسن الذي تسلم عددا من الحصص التموينية لتوزيعها على العوائل المتعففة من ابناء البلدة.

بعدها انتقل وفد حزب الله وجمعية ” وتعاونوا ” الى بلدة عين الزيت حيث كان في استقبالهم في قاعة البلدة رئيس المجلس البلدي خضر ابراهيم.

المحطة الثالثة كانت في بلدة الدغلة، مع مجموعة من الحصص التموينية. والى بلدة البربارة، توجهت حملة المساعدات الغذائية التالية.

المحطة الخامسة لوفد حزب الله كانت في بلدة هيتلا، حيث جرى تسليم عدد من الحصص التموينية لتوزيعها على العوائل المتعففة من أبناء البلدة .

المحطة الاخيرة كانت في بلدة تلعباس الشرقي في مقر الحركة الشعبية اللبنانية حيث كان في استقبالهم حسن حسين نجل رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى علي حسين الذي تسلم بدوره عددا من الحصص التموينية لتوزيعها على العوائل المتعففة .

المصدر: قناة المنار