نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 18 حالة إيجابية

اعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/12/2020 و16/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 15/12/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 16/12/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام