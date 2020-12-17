لافروف يبحث مع المقداد تنفيذ الاتفاقات بين روسيا وسوريا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري فيصل المقداد، في موسكو الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال لافروف في مؤتمر صحفي “زيارتكم فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ولمعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى تستمر الاتفاقات دون أي تأخير”.

ونقل لافروف مرة أخرى تعازيه إلى الجانب السوري بوفاة وليد المعلم، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السابق “قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز العلاقات”، معربا عن أمله في أن تتمكن روسيا وسوريا من تحقيق مزيد من التقدم والنجاح في تطوير التعاون.

من جهته، جدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، “التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع سوريا وروسيا”، مشددا على أهمية المضي قدما في تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

وأوضح المقداد أن “زيارته لموسكو هدفها بحث تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، معربا عن الشكر لروسيا على “وقوفها إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب”.

وقال المقداد إن “الهدف الاستراتيجي للبلدين هو دائما أن يمضيا قدما في تعزيز العلاقات المتميزة بينهما”.

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: روسيا اليوم