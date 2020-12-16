وزارة الصحة اللبنانية: 2056 اصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 20:24
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الإمام الخامنئي يستقبل عائلة الشهيد القائد قاسم سليماني وهيئة تخليده والشهيد المهندس بالذكرى السنوية الأولى لإستشهادهما
الإمام السيد علي الخامنئي: الثأر لاغتيال الشهيد قاسم سليماني حتمي وسيتم متى ما سنح الوقت
الإمام الخامنئي: ليكن التركيز على إفشال الحظر الذي يفرضه العدو علينا لا على رفعه
رئيس الجمهورية ميشال عون: نبذل الجهود كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع المعيشي
الرئيس عون نبه من خطورة الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام وتهدف إلى افتعال مشاكل بين الرؤساء والسياسيين
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة تشريعية يوم الإثنين المقبل في الأونيسكو على جدول أعمالها 70 بنداً
القاضي فادي صوان يحدد جلسة استجواب جديدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في 4 كانون الثاني من العام المقبل
هيئة التنسيق النقابية تعلن الإضراب التحذيري الخميس وتدعو الى الجهوزية لمواجهة أي قرار يضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة
هيئة التنسيق النقابية: نرفض كل اشكال رفع الدعم ونطالب بالاسراع في تصحيح الرواتب والأجور في ظل تدني قيمة الليرة
وزير الصحة: نسبة الإصابات عادت للإرتفاع وعلينا التنبه خلال أسبوعي الأعياد
الصحة اللبنانية: تسجيل 2056 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نرفض أي عمل تخريبي يستهدف سلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية
الرئيس التركي: العقوبات الأميركية تعدٍّ على حقوقنا السيادية وتستهدف الإضرار بصناعاتنا الدفاعية
رئيس الاتحاد الأوروبي يبلغ الرئيس التركي بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا ودعاه للحوار
منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر مرتفع لموجة وبائية ثانية في أوروربا مطلع العام 2021
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس الاتحاد الأوروبي يبلغ الرئيس التركي بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا ودعاه للحوار
رئيس المفوضية الأوروبية: لا أستطيع القول إننا سنتوصل لاتفاق بشأن البريكست لكن هناك فرصة وإن كانت ضئيلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ في اليوم نفسه في كل دول الاتحاد
منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر مرتفع لموجة وبائية ثانية في أوروربا مطلع العام 2021
مستشار الأمن القومي يقطع زيارته إلى أوروبا للعودة إلى واشنطن لتنسيق الرد على الهجوم السيبراني
مقتل 13 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لحركة طالبان شمال شرقي البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: 2056 اصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا
منذ 1 ساعة
16 December، 2020
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