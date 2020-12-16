وزارة الصحة اللبنانية: 2056 اصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 16 2020 - 20:24

وزارة الصحة اللبنانية: 2056 اصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 16 December، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة