وسائل إعلام إسرائيلية: “الكابينت” سيصادق على الاتفاق بعد عودة رئيسي “الشاباك” و”الموساد” من الدوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 20:46

وسائل إعلام إسرائيلية: “الكابينت” سيصادق على الاتفاق بعد عودة رئيسي “الشاباك” و”الموساد” من الدوحة

منذ 5 mins 15 January، 2025
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