بسام طليس: الرئيس بري يعد ويفي بادراجه قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 16 2020 - 17:22

بسام طليس: الرئيس بري يعد ويفي بادراجه قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك

منذ 20 mins 16 December، 2020
بسام طليس
لبنان

قال رئيس “اتحادات ونقابات النقل البري” في لبنان بسام طليس “كل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث يعد وكعادته يفي، بادراجه قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك على جدول أعمال المجلس النيابي”.

واضاف طليس في بيان له الاربعاء “والشكر إلى النواب والكتل النيابية للعمل والتصويت على مشروع القانون الذي ينصف ذوي الدخل المحدود ويشكل بارقة أمل لكل اللبنانين لاقرار قوانين تساعد على الخروج من هذه الظروف الصعبة”.

وتابع طليس “مبارك للسائقين، مبارك للبنانيين، مبارك لكل طالب حق، مبارك لقطاع النقل البري الذي لن يألو جهدا ليحافظ على الحقوق، ونعاهدكم أن نمضي قدما للحصول على كامل حقوقنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة