رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل: يجب حصر الدعم بالمستلزمات والمواد الأولية الخاصة بالزراعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 11:16

رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل: يجب حصر الدعم بالمستلزمات والمواد الأولية الخاصة بالزراعة

منذ 33 mins 16 December، 2020
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