ترامب: لا يزال من السابق لأوانه الاستسلام

أعلن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب الأربعاء، أنه “بعد اعتراف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، لا يزال من السابق لأوانه الاستسلام”. وكتب ترامب في تويتر أن “حلفاء ترامب ينتقدون ميتش مكونيل لتهنئته بايدن … ميتش، 75 مليون صوت، رقم قياسي لشاغل المنصب (بهامش كبير)، يجب أن يتعلم الجمهوريون القتال أخيرًا. الناس غاضبون!”

وأقرّ الثلاثاء، مكونيل بانتخاب بايدن وفقا لنتائج التصويت الانتخابي وهنأ الرئيس المنتخب. كما دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ زملائه أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم الطعن في نتائج الانتخابات عندما سيجتمع الكونغرس للموافقة عليها.

هذا وصادق ممثلو المجمع الانتخابي الإثنين الماضي، على أصوات الولايات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ورجحت النتيجة كفة بايدن بفارق مريح عن ترامب. وستتم الموافقة الرسمية على نتائج التصويت في 6 كانون الثاني/يناير، وتنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.

المصدر: سبوتنيك