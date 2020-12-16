“غوغل” تؤجل عودة موظفيها للعمل من المكتب حتى سبتمبر..

قالت “غوغل” إن موظفيها لن يعودوا للعمل من المكتب حتى سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.. وحتى عندما يفعلوا، لن يكون دوامهم من المكتب 5 أيام في الأسبوع.

في رسالة بريد إلكتروني للموظفين، قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، إن الشركة ستختبر فكرة أسبوع العمل المرن حيث سيعمل الموظفون 3 أيام على الأقل في الأسبوع من المكتب من أجل التعاون، وفي المنزل لبقية الأسبوع. وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخبر لأول مرة.

وكانت قد قالت الشركة هذا الصيف لموظفيها إنهم يمكنهم العمل من المنزل حتى يوليو/ تموز من العام 2021، إثر تفشي جائحة كورونا.

ولا تعد “غوغل” الشركة الوحيدة التي اتخذت نهجاً كهذا لوضع جدول عمل مرن، إذ في أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت “دروب بوكس” عن خططها لتصبح “افتراضية أولاً”، أي أن حوالي 3 آلاف موظف في الشركة سيستمرون في العمل عن بُعد معظم الوقت، لكنهم سيذهبون أحياناً إلى المكتب لمزيد من العمل التعاوني بين الفريق. للمساعدة في تسهيل عملية العمل المرن، ستقوم الشركة بتجديد مكاتبها، وتحويلها إلى ما تسميه “ستوديوهات دروب بوكس”.

كما قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، في مايو/ أيار إن ما يصل إلى 50٪ من موظفي الشركة يمكن أن يعملوا عن بُعد في غضون السنوات الـ5 إلى الـ10 القادمة. بينما قالت “تويتر” إن بعض الموظفين الذين يرغبون في العمل من المنزل بشكل دائم، يمكنهم ذلك.

المصدر: سي ان ان