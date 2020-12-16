بهذه الطريقة… مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن تنظيم جلسة تفاعلية الخميس المقبل، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن قطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، سوف يعقد الجلسة تحت عنوان “الأخطاء الشائعة في اللغة العربية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقدم الجلسة التي ستعقد في الواحدة ظهرا، هو حسام مصطفى إبراهيم؛ كاتب ومؤسس المبادرة الشهيرة “أكتب صح”.

وفي إطار احتفالات المكتبة أيضا باليوم العالمي للغة العربية، ينظم القطاع محاضرة تفاعلية أخرى عبر الإنترنت في الثالثة من مساء يوم الاثنين المقبل.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها الدكتور مدحت عيسى، الباحث اللغوي ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان “بين الفكر واللغة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاضرة سوف تبث عبر موقع “فيسبوك”، وذلك من خلال صفحة “مكتبة الإسكندرية – خدمات المعلومات”.

ويتحدث بلغة الضاد ما يزيد عن 422 مليون نسمة، يعيشون في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من العالم.

يذكر أن العالم يحتفل في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، التي تعد واحدة من أكثر 4 لغات يجري استخدامها على الشبكة العنكبوتية.

المصدر: سبوتنيك