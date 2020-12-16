41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا في تونس

سجلت وزارة الصحة التونسية خلال اليوم الأخير 41 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و1483 إصابة جديدة من جملة 5326 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة يوم الثلاثاء أن العدد الإجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 3956 حالة وفاة و113241 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل أكدت الوزارة أن 919 حالة تماثلت إلى الشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين 86801.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن أولى شحنات التلقيح المضاد للفيروس من مختبرات فايزر ستصل تونس في الربع الثاني من 2021.

ولا تزال تونس تحت وطأة الموجة الثانية من الوباء الذي أصاب أكثر من 111 ألف شخص وتسبب في وفاة 3915 منذ فبراير الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

المصدر: وكالات