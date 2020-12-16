بايدن يعلن أنه سيتلقى لقاح كورونا في مكان عام

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حديث لشبكة “CNN” أنه سيتلقى لقاح فيروس كورونا في مكان عام، في محاولة لتعزيز ثقة الجمهور به، “بعد أن فقدوا ثقتهم بفعالية اللقاح”.

بايدن يعلن أنه سيتلقى لقاح كورونا في مكان عامفاوتشي: يجب تطعيم ترامب وبايدن ضد كورونا فورا

ويتوقع أن يكشف فريق بايدن الانتقالي قريبا موعد تلقي بايدن ونائبته كامالا هاريس للقاح كورونا.

وفي السياق نفسه، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس دونالد ترامب يشجع الأمريكيين “بشكل قاطع” على أخذ لقاحات كورونا، وسيقوم بأخذ اللقاح عندما يقرر فريقه الطبي أن الوقت مناسب لذلك.

وأوضحت ماكناني في إفادة بالبيت الأبيض إن بعض موظفي الأمن القومي سيحصلون على اللقاحات لضمان استمرارية عمل الحكومة، إلى جانب “مجموعة صغيرة جدا” من كبار المسؤولين الإداريين بهدف تعزيز ثقة الجمهور باللقاح.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قال اليوم الثلاثاء، إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا “فورا”، مشيرا إلى أنه يرغب في رؤية بايدن “محميا بشكل كامل تزامنا مع استلامه مقاليد الحكم في يناير”.

المصدر: وكالة رويترز