اليمن: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وأسر عدد منهم خلال كسر زحفهم في جبهة مريس في #الضالع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 15:32

اليمن: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وأسر عدد منهم خلال كسر زحفهم في جبهة مريس في #الضالع

منذ 54 mins 15 December، 2020
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