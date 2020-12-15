صوان يستمع الى خليل وزعيتر غدا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، سيباشر إستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير غدا الأربعاء 16 الجاري، كمدعى عليهما”.

وتابعت الوكالة ان ذلك سيحصل “بعد أن تبلغا أصولا عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما”.

وذكرت الوكالة ان “صوان استدعى رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للإستماع الى إفادته بصفة شاهد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام