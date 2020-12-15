أ.ف.ب: الصومال يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 12:30

أ.ف.ب: الصومال يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

منذ 31 mins 15 December، 2020
أخبار موقع المنار

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