لافروف: العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب اقتناء منظومة إس 400 غير شرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 09:26

لافروف: العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب اقتناء منظومة إس 400 غير شرعية

منذ 49 mins 15 December، 2020
أخبار موقع المنار

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