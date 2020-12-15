مطبعون إماراتيون يزورون حائط البراق في القدس المحتلة

زار وفد تطبيع إماراتي اليوم الاثنين، حائط البراق الواقع في الجهة الغربية من المسجد الأقصى في القدس المحتلة. واظهرت مشاهد للوفد الإماراتي حماس اعضائه، لرؤية الصهاينة وهم يلوحون لهم بأيديهم خلال دخولهم الى حائط البراق الملاصق للمسجد الاقصى.

وكان المتحدث باسم رئيس حكومة الإحتلال عوفير جندلمان، أعلن أنه في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسات السياحية لاستقبال السياح الإماراتيين والبحرينيين والعرب الآخرين في إسرائيل، تمت ترجمة الدليل السياحي الذي يوزع لزوار حائط البراق في القدس المحتلة إلى اللغة العربية.

ووقعت الإمارات في أيلول/سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي.

المصدر: يونيوز