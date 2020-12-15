التقرير اليومي لمستشفى الحريري: الفحوص 491 ومجموع المصابين 88

أفاد التقرير اليومي لـ “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” في شأن فيروس كورونا / Covid-19، بأن:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 491 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 775 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35

– حالات وفاة: 0.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام