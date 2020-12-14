الخارجية التركية: نرفض ونندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء يوم الاثنين، إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة.

وأكدت الخارجية التركية على أن عقوبات أمريكا ستضر العلاقات، مشددة على أن أنقرة سترد بما يلزم.

ودعت الخارجية التركية، الولايات المتحدة لمراجعة “الخطأ الجسيم” والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

المصدر: وكالة رويترز