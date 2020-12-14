لجنة الترصد و التتبع في الهرمل: 6 اصابات جديدة في القضاء

افادت لجنة الترصد و التتبع في الهرمل في بيان عن ستةاصابات جديدة بفيروس كورونا في القضاء، ويتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.

واملت اللجنة من الاهالي الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية.

كما املت الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام