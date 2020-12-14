وحدة إدارة الكوارث في قضاء صور: 51 اصابة لمقيمين مخالطين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، تم اليوم تسجيل 51 إصابة بـ covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية وحالتين من التابعية الإثيوبية، توزعوا على الشكل التالي:

صور: 15

العباسية: 6

طيردبا: 5

معركة: 4

البرج الشمالي: 3

معروب: 3

الحوش: 3

الرشيدية: 2

عين بعال: 2

قانا: 1

طيرفلسية: 1

مجدل زون: 1

جويا: 1

الحنية: 1

المساكن: 1

شحور: 1

صريفا: 1

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 3963 مصابا توزعوا وفق التالي:

3726 حالة محلية من بينهم 614 حالات من التابعية الفلسطينية و68 من التابعية السورية.

238 حالة وافدة

3200 حالة شفاء

54 حالة وفاة

710 الحالات النشطة.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام