القاضي عويدات تنحى عن ملف انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 16:30

القاضي عويدات تنحى عن ملف انفجار مرفأ بيروت

منذ 25 mins 14 December، 2020
عويدات
لبنان

أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف إنفجار المرفأ بصفته مدعيا عدليا في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر(متأهل من شقيقة عويدات) والذي إدعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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